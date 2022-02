Joey Veerman heeft het PSV-publiek al voor zich gewonnen: ‘Natuurlijk krijg ik daar vertrouwen van’

Gemankeerd PSV houdt Maccabi Tel Aviv met karige zege in leven tijdens Conference Lea­gue-de­buut

PSV heeft het nagelaten om het tweeluik met Maccabi Tel Aviv in de tussenronde van de Conference League al in de heenwedstrijd te beslissen: het werd in een slaapverwekkende vertoning slechts 1-0 in Eindhoven. En dat terwijl PSV vrijwel niets te duchten had van de kwaliteitsarme Israëliërs.

17 februari