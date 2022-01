Joey Veerman straalt na PSV-debuut: ‘Die straaljagers voorin zijn lekker voor mijn spel’

PS­V-ta­lent Bakayoko sollici­teert met vier goals naar speeltijd in PSV 1, talent blinkt al weken uit onder Ruud Van Nistelrooy

Jong PSV pakte vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie voor de tweede keer deze week drie punten. De ploeg van Ruud van Nistelrooy won onder aanvoering van aanvaller Johan Bakayoko in Venlo met 1-4 bij VVV en heeft zich iets steviger in het linkerrijtje in de Keuken Kampioen Divisie genesteld. Bakayoko maakte alle PSV-goals en bevestigde zijn goede vorm. De 18-jarige Belg blinkt al wedstrijden op rij uit.

