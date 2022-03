Joey Veerman wil bij PSV de opgaande lijn vasthouden: ‘Het is niet zo dat ik al een seizoen stabiel gepresteerd heb’

Bij PSV was Joey Veerman zondagmiddag de uitblinker tijdens het duel met Heracles Almelo. De aanvallende middenvelder maakt de 1-0 voor PSV en viel op met een aantal belangrijke passes en acties. PSV won uiteindelijk met 3-1 en dat zorgde niet voor volledige tevredenheid. ,,We hadden vaker kunnen scoren”, zei Veerman, die zijn draai bij PSV in de eerste twee maanden wel heeft gevonden.

,,Er zijn hier veel goede spelers waarmee je kort kunt combineren en daar hou ik van. Dat er nu veel complimenten zijn? Het is alleen maar leuk, maar uiteindelijk moet je het zelf steeds weer laten zien en gelukkig lukt dat nu een paar keer achter elkaar. Die lijn hoop ik door te trekken.”

PSV had het na rust nog even lastig met Heracles, in een wedstrijd die al lang en breed in de plooi had moeten liggen. ,,Het is best bijzonder dat als het 2-1 wordt, dat we dan wél snel de 3-1 maken. Met 2-0 is het voor je gevoel zo dat het niet meer misgaat en met 3-1 ook. Maar toch, we moeten vaker scoren. Zeker voor rust al.”

Oranje

Over een eventuele selectie voor Oranje bleef Veerman rustig. ,,Dat gaat wel heel snel allemaal. Misschien is het even aanpassen voor me qua denkwijze, maar het is niet zo dat ik al een jaar stabiel heb gepresteerd. Hoeveel wedstrijden heb ik nou gespeeld? Acht of zo? Waarvan vijf goed. Ik hoop dat ik in de basis blijf staan en daar ga ik mijn best voor doen. Ik speelde nu links hangend en heb dat bij Heerenveen ook al eens gedaan. Voor mij is het dus niet moeilijk om dat in te vullen. Verschillen zijn er zeker. Bij Heerenveen geef je vanuit de zone druk en hier knalt de dichtsbijzijnde er vol op. Dat is wellicht een verschil bij een topclub.”

Goede klik

Met Mario Götze lijkt Veerman goed te klikken op het veld. ,,Hij komt vaak aan de kant waar ik sta. We hebben soms goede combinaties waardoor we heel aardig kunnen doorvoetballen. Buiten het veld? Dat gaat ook goed hoor. Mario is een rustige gozer, we lullen elkaar niet de oren van de kop.”