Johan Bakayoko is blij dat hij kon leren én presteren bij Jong PSV, dat dit seizoen erg afhankelijk van zijn goals was

NABESCHOUWINGEen van dé ontdekkingen van dit seizoen bij Jong PSV is Johan Bakayoko geweest. Vrijdagavond was hij in Doetinchem ook weer beslissend tegen De Graafschap, waar de Eindhovense beloften een punt pakten (1-1). ,,We waren soms misschien wel te afhankelijk van hem”, zei trainer Ruud van Nistelrooij.

door Rik Elfrink

In Doetinchem hadden de supporters van De Graafschap het vrijdagavond al snel gezien. Op het moment dat Jong PSV'er Johan Bakayoko aan de bal kwam, werd het ietsjes stiller op De Vijverberg. Na rust legde de 19-jarige Belg het publiek zelfs even het zwijgen op, na een mooie goal uit een voorzet van Mathias Kjølø.

Het was al zijn zeventiende treffer van het seizoen, in dertig wedstrijden die hij niet allemaal volledig speelde. ,,Het is een mooi seizoen geworden, waar ik nu al heel tevreden op terugkijk”, zei hij. ,,Van minuut een tot minuut negentig kijken of er iets te forceren is, dat is wat ik dit seizoen heb geleerd. En natuurlijk ook onder weerstand spelen. Hier bij De Graafschap, dit zijn wedstrijden die je ook op een hoger niveau tegen kunt komen. Ik ben blij dat ik mocht leren in dit seizoen en tegelijkertijd hebben we samen met Jong PSV ook mooie dingen bereikt.”

Lat omhoog

Bakayoko gaat volgend seizoen met Jong PSV-trainer Ruud van Nistelrooij mee naar het eerste elftal van PSV. De lat gaat dan in alle opzichten omhoog. Van Nistelrooij heeft vertrouwen in de huidige goalgetter van de beloften. ,,We hebben dit seizoen als ploeg meer goede wedstrijden gespeeld dan uit de stand blijkt, omdat we in sommige wedstrijden wat moeite hadden met scoren. We zijn wat dat betreft erg afhankelijk geweest van Johan, ook vandaag weer”, constateerde hij.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Johan Bakayoko in duel met ADO'er Boy Kemper. © Pro Shots / Wouter Dill

De coach was ook kritisch op de Belg. ,,Vandaag had hij een aantal dingen beter kunnen doen en bijvoorbeeld een van de corners beter kunnen verdedigen. Hij is daar ook ontvankelijk voor.”

Een mening

Van Nistelrooij denkt niet dat het moeilijk is om vanuit het beloftenteam als trainer straks de stap naar PSV 1 te maken, waar een gelijkspel tegen De Graafschap voelt als een enorme domper. ,,Ik denk zelf dat de benadering grotendeels hetzelfde moet zijn en dat iedereen naar het beste streeft. Daarbij realiseer ik me wel dat straks ongekend veel mensen een mening hebben over PSV en hier bij Jong PSV is dat natuurlijk veel minder.”

Volgende week sluit Van Nistelrooij bij Jong PSV af en gaat hij direct door naar PSV 1, waar de nodige veranderingen worden verwacht. De coach kan daar nu nog niet op vooruitlopen en wil zich nog een week vooral op Jong PSV concenteren. ,,Dat verdienen deze jongens. We willen volgende week goed afsluiten.” Hij had ook nog mooie woorden voor De Graafschap. ,,Dit is een eredivisiewaardige club.”

Volledig scherm Ruud van Nistelrooij tijdens De Graafschap-Jong PSV. © Pro Shots / Thomas Bakker