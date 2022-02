Johan Bakayoko zit in de wedstrijdselectie van PSV, vijf spelers nog afwezig

Schmidt kon voor Thomas geen concrete rentreedatum noemen en hoopt dat hij dit seizoen nog inzetbaar is. ,,Ik vind het echt jammer dat hij zo vaak geblesseerd is geweest in de periode dat ik hier coach ben, want het is een goede speler. Ik waardeer hem.” Ramalho moet het komende wedstrijdblok nog revalideren en Romero is iets sneller weer present. PSV rekent niet echt meer op een revival van de spits, die de afgelopen vier jaar al zo vaak aan de kant stond.