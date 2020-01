John de Jong: ‘Bergwijn weigerde niet om te spelen, vliegen was wel verboden’

Wel bevestigde De Jong opnieuw dat Bergwijn een verbod had om naar Engeland te vliegen. Dat hij dit toch heeft gedaan, zette kwaad bloed binnen de directie. De Jong zelf zegt overigens niet te weten of hij nu wel of niet was gevlogen, ondanks het verbod. ,,De transfer is doorgegaan, dat is een ding wat zeker is.” Bergwijn ging deze week voor 30 miljoen euro plus bonussen (totaal 2 miljoen euro) naar Tottenham Hotspur. De Jong benadrukte dat de transfer ook is doorgegaan omdat Bergwijn een deel van zijn contractueel bedongen vergoedingssom bij een vertrek heeft laten vallen.