John de Jong bevestigt dat Armindo Bruma salaris inlevert bij PSV

Lisan Alkemade weet: ‘Rustige wedstrijd voor mij is goed beeld voor PSV’

28 augustus Na de intensieve Europese week in Rusland heeft PSV geen steek laten vallen in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. In de Pure Energie Eredivisie Vrouwen werd PEC Zwolle met 3-0 verslagen. De debuterende Lisan Alkemade had op doel weinig te doen.