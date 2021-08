John de Jong en Roger Schmidt zien eindelijk eer van hun werk bij PSV

PSV-trainer Roger Schmidt had duidelijk goede zin zaterdagavond. Niet dat hij euforisch was, maar een grapje na de zege op Ajax meende hij zich wel te kunnen permitteren. Na het officiële deel van de persconferentie na afloop van Ajax-PSV wendde hij zich nog even tot een verslaggever die altijd de opstelling van PSV in de krant moet zetten. ,,Voor het eerst sinds ik hier ben, had je alle namen goed hè?”, grapte hij in een halfvolle perszaal.