John de Jong en Schmidt sparren nu al intensief over PSV-selectie: ‘Hij was al bij Ajax-PSV’

VideoTechnisch manager John de Jong en de aanstaande PSV-trainer Roger Schmidt (52) sparren momenteel al intensief over de toekomstige PSV-selectie. Dat zei De Jong in reactie op de aanstelling van de Duitser, die woensdag bekend is gemaakt. ,,Hij was al bij Ajax-PSV in februari”, zei De Jong.

Dat er de afgelopen weken weinig concreets uitlekte over de komst van Schmidt, stemt De Jong tevreden. ,,Dat betekent dat we bij PSV te maken hebben met mensen die we kunnen vertrouwen”, zegt hij. ,,We weten allemaal hoe de voetballerij werkt, dus het was intern zo breed bekend als wij dachten dat het kon”, zegt hij.

Schmidt en De Jong praten dus al volop over komend seizoen, maar eerst krijgt tussenpaus Ernest Faber de ruimte om de huidige voetbaljaargang af te maken. PSV moet zich daarin zien te plaatsen voor Europees voetbal en dat dat nog geen zekerheid is, remde Schmidt niet af om voor PSV te kiezen. ,,Hij kent ons palmares en ziet in de huidige selectie al veel potentieel om mee te doen voor de prijzen en ze zelfs te winnen.”

Volledig scherm Roger Schmidt in het Philips Stadion. © BSR Agency

Kansen

Dat er dingen gaan veranderen, is duidelijk. ,,Roger zal vanaf nu ook meer aangesloten zijn op de scouting”, zei De Jong. ,,Daarbij is het natuurlijk belangrijk met welke profielen hij wil gaan werken en hoe hij wil gaan spelen. De afgelopen weken heeft hij al heel wat wedstrijden van de selectie kunnen zien. Op spelers en posities ga ik nu niet in, maar Roger ziet duidelijk kansen voor de ploeg. Gisteren heeft hij kennis gemaakt met Ernest Faber. Ernest heeft de handschoen in december opgepakt om ons te helpen en nu een reeks met goede resultaten achter de rug. Voor PSV is het een lastige tijd geweest en daarin ziet Roger ook uitdagingen. Hij weet wat deze club allemaal heeft gewonnen in het verleden.”