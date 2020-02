John de Jong heeft het heel zwaar bij PSV: ‘Als je veiligheid in het geding komt, ga je nadenken’

Transfer naar Cagliari rond: PSV verliest ‘grote wedstrij­den-ex­pert’ Gastón Pereiro

31 januari De transfer van Gastón Pereiro is in kannen en kruiken. De overgang van PSV naar Cagliari wordt later door beide clubs bevestigd en Pereiro gaat dus na 4,5 jaar naar Italië. De tweevoudig eredivisiekampioen wilde nog niet in de Verenigde Staten spelen en zag afgelopen zomer ook een avontuur in Rusland niet zetten. Zijn contract verlengen bij PSV deed Pereiro ook niet, op instigatie van zijn zaakwaarnemer Paco Casal.