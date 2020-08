John de Jong zet na komst Mvogo onder meer in op behoud van Denzel Dumfries voor PSV

Het duurde even, maar met de komst van Yvon Mvogo heeft PSV dan eindelijk de eerste grote inkomende transfer voor het nieuwe seizoen afgerond. Het lijkt het spreekwoordelijke eerste schaap dat over de dam is: John de Jong verwacht de komende weken nog volop beweging in Eindhoven. De technisch manager sloot in het Philips Stadion zelfs niet uit dat er voor het einde van de transperiode (6 oktober sluit de markt) meer dan drie inkomende én uitgaande transfers komen. ,,Er gaat nog genoeg gebeuren.”

Ambities

Het is nog altijd een markt waarin het door de corona-perikelen voorzichtigheid en aftasten troef is. Nu lijkt het spel bovenin de voetbalpiramide langzaam maar zeker te beginnen en dus komt ook voor PSV de tijd van handelen er stilaan aan. De transfer van Mvogo, voor twee jaar gehuurd van RB Leipzig, is een eerste bewijs van de ambities van de Eindhovenaren. ,,Bij ons is Robbin Ruiter vertrokken en voor Hidde Jurjus is belangstelling”, zei De Jong. PSV houdt ook rekening met een vertrek van Jeroen Zoet, die - zo denkt de club - bij een mooie kans uit het buitenland misschien weggaat. ,,We hadden de keuze kunnen maken om dan een tweede of derde doelman aan te trekken, maar zijn voor een potentiële eerste doelman gegaan. Iemand die de concurrentie in de groep vergroot. Yvon Mvogo zal natuurlijk nog wel op trainingen en in wedstrijden het vertrouwen van de trainer moeten winnen”, zei De Jong.

Hij moet dus afrekenen met Zoet en Lars Unnerstall. Voor Zoet is onder meer interesse van meerdere Turkse clubs, maar hij is op dit moment niet van plan daar iets mee te doen en focust zich vol op de voorbereiding op het nieuwe seizoen bij PSV.

Schmidt

Coach Roger Schmidt kan de komende weken dus nog meer nieuwe gezichten bij de PSV-selectie begroeten. Wie? De Jong gaf wel alvast aan op wie de supporters niet hoeven te rekenen. Een terugkeer van Marco van Ginkel ligt niet voor de hand, liet hij doorschemeren. Na inmiddels twee jaar en vier maanden inactiviteit in officiële wedstrijden zou het misschien wat veel gevraagd zijn om nieuwe titelaspiraties op zijn ongetwijfeld door velen bejubelde terugkeer te bouwen. Ook voormalig AZ-middenvelder Guus Til is voor nu geen waarschijnlijke optie, omdat hij zijn carrière graag in het buitenland zou willen voortzetten. Wie dan wel?

De Jong sprak niet tegen dat PSV de zinnen heeft gezet op de Koreaanse verdediger Kim Min-Jae, die momenteel in China speelt en voorheen met Schmidt heeft gewerkt. De trainer zag ook een hernieuwde samenwerking met Kevin Kampl (RB Leizpig) helemaal zitten, maar dat is voor PSV financieel niet haalbaar. PSV jaagt ook nog op een linksback en middenvelder en wil bij voorkeur nog een aantal spelers doorselecteren. Dat laatste geldt zeker niet voor Denzel Dumfries, die een nieuw, langer en verbeterd contract in Eindhoven kan ondertekenen. Hij is een van de speerpunten voor komend seizoen, zo bevestigde De Jong. Dumfries staat in de belangstelling van meerdere buitenlandse clubs, waaronder AC Milan. De voetbalbaas van PSV heeft er vertrouwen in dat hij komend seizoen gewoon in Eindhoven actief is. De 24-jarige rechtsback wordt binnenkort vader en zet daarna op een rijtje wat hij komend seizoen wil gaan doen. ,,Denzel is een waardig PSV-aanvoerder en in deze speelwijze een meer dan uitstekende speler.”