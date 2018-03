Jong Oranje met PSV'ers onderuit, Laursen scoort bij Jong Denemarken

Primeur voor Jong PSV: Competitieduel met Jong FC Utrecht tijdens interland van Oranje

15:41 Op het moment dat Oranje vrijdagavond in actie komt tegen Engeland, speelt Jong PSV een competitieduel bij Jong FC Utrecht. Een primeur voor het beloftenteam van PSV, dat niet eerder tijdens een interland van het Nederlands elftal in actie kwam in een duel in het betaald voetbal.