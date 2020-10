Jong PSV aast na zeperd op revanche tegen NEC: veranderingen verwacht

Bij Jong PSV liggen veranderingen voor de hand. Centrale verdediger Tijn Daverveld maakte vrijdag zijn rentree en zou weleens kunnen starten. Hij is een van de meer ervaren krachten van het beloftenteam. Daarnaast was ook Dennis Vos vrijdag weer inzetbaar bij Jong PSV. De Nuenense linksback speelde eerder dit seizoen al mee in een oefenduel met PSV 1. Aanvaller Cheick Touré is na een blessure terug bij de selectie.

Incident

Uneken denkt dat de slechte helft in Volendam, waarin Jong PSV vijf goals om de oren kreeg, een incident zal zijn. ,,We hebben de eerdere wedstrijden heel behoorlijke fases laten zien, onder anderen tegen NAC. Voetballend konden we bijna altijd mee en we hebben ook goede resultaten geboekt. De tweede helft in Volendam hebben we uitgebreid nabesproken en we weten wat er mis is gegaan.”