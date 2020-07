Jong PSV begint met veel nieuwelingen uit eigen opleiding aan het nieuwe seizoen

Uneken begroette woensdag 21 spelers en miste alleen nog Richie Ledezma en Chris Gloster, die onlangs uit de Verenigde Staten terugkeerden en daardoor nog even in quarantaine moeten blijven. Daarnaast was verdediger Gregory Kuisch niet helemaal fit en hij trainde dus binnen.

PSV hoopt het beloftenteam de komende periode nog te versterken met een aanvaller, zodat de kern in totaal 23 spelers groot is. Van onderaf (bijvoorbeeld vanuit PSV onder 18) of van bovenaf (vanuit PSV 1) kunnen spelers ook soms aansluiten bij wedstrijden van Jong PSV. In de A-selectie van PSV zitten meerdere jonge spelers die nog speelgerechtigd zijn voor de Jong-ploeg. Doelman Mike van de Meulenhof traint momenteel nog mee bij de beloftenselectie, in afwachting van een transfer naar een nieuwe club. Hij is sinds 30 juni transfervrij. Dat laatste geldt ook voor Tijn Daverveld, maar hij is op een aantal details na rond met PSV over een nieuwe verbintenis.