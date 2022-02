Jong PSV beleeft een belabberde avond met een nederlaag en een portie blessures

Bar slecht veld

Bij Jong PSV zijn ook Richard Ledezma en Livano Comenencia voorlopig uitgeschakeld, zo luidt de eerste diagnose na de wedstrijd. Trainer Ruud van Nistelrooy baalde van het resultaat en van de staat van het gras op De Herdgang, maar wilde dat laatste niet als excuus gebruiken voor de nederlaag. ,,Wij hebben terecht verloren, daar is geen misverstand over. Een aantal spelers is even uit het ritme en als team kunnen we daardoor niet spelen op de manier zoals we eerder dit seizoen hebben gedaan. Daar heb je bij Jong PSV mee te maken en daar moet je niet over zeuren. Het is namelijk superbelangrijk dat spelers bij het eerste elftal ervaring opdoen.”