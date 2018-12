Jong PSV bestrijdt Go Ahead Eagles met onder anderen Gakpo en Obispo

Aanvaller Cody Gakpo (19) en verdediger Armando Obispo (19) ontbraken zondagmiddag bij PSV in de Kuip en spelen maadagavond mee in het topduel dat Jong PSV met Go Ahead Eagles afwerkt.

Jong PSV vervolgt daarmee een serie lastige opdrachten. In het Jan Louwers Stadion moet de ploeg van Dennis Haar zich langs Go Ahead Eagles zien te wurmen, dat één van de twee mede-koplopers in de eerste divisie is. Jong PSV heeft onder anderen Armando Obispo, Cody Gakpo, Ramon Lundqvist, Yanick van Osch en Jordan Teze in de gelederen. Zij moeten voor creativiteit zorgen en/of de organisatie zien te bewaken. Vorige week bij Sparta lukte dat Jong PSV goed, maar wist de ploeg niet meer dan een 0-0 uit het vuur te slepen. ,,We hadden het daar eigenlijk af moeten maken", vond Haar, die niettemin een stijgende lijn ziet bij zijn jonge team.

Kleine verschillen

Na een wat wisselvallig begin heeft Jong PSV na een stabielere fase nu de negende plek op de ranglijst in handen in een competitie waarin de verschillen klein zijn. Iedereen lijkt van iedereen te kunnen winnen. ,,Go Ahead Eagles zal gezien de uitslagen van de andere teams ook iets willen en het is aan ons om dat te voorkomen", aldus Haar. ,,We zitten nu in een serie met tegenstanders die tot de betere of beste teams in de competitie behoren."