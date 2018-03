Jong PSV boekt simpele zege tegen laagvlieger Jong FC Utrecht: 1-4

Ondanks de afwezigheid van een paar handen vol spelers vanwege de interlandperiode heeft Jong PSV vrijdagavond een simpele zege geboekt. Het team van Dennis Haar won met 1-4 bij hekkensluiter Jong FC Utrecht en is daardoor weer de nummer vijf in de eerste divisie.

Jong PSV was op sportpark De Westmaat in Bunschoten-Spakenburg vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij en het was wachten op de voorsprong. Dani van der Moot wist op het terrein van de IJsselmeervogels al snel de eerste goal aan te tekenen, waarna PSV nog een paar kansen kreeg om de score uit te breiden. Uiteindelijk was het Marcel Ritzmaier die de tweede goal maakte, via een schitterende vrije trap. Met zijn linkerbeen krulde hij de bal in de linkerkruising, achter keeper Thijmen Nijhuis.

Eretreffer

Na rust probeerde Jong FC Utrecht wel aan te vallen, maar oogde het lang onmachtig. Jong PSV profiteerde in een tegenstoot via Matthias Verreth en de wedstrijd leek beslist. Kort daarna moest Jong PSV toch nog een tegentreffer toestaan. Robin Zwartjens scoorde voor de beloften van FC Utrecht en bracht de spanning nog een beetje terug, maar verder kwamen de Domstedelingen niet. Het was Jong PSV dat nog verder uitliep, via opnieuw Verreth.