Jong PSV breidt alleen de pluimenkast uit

Als Jong PSV alle pluimen voor het spel in dit seizoen zou inruilen voor punten, zou de club zeker in het linkerrijtje van de Keuken Kampioen Divisie staan. De realiteit is dat de ploeg gisteravond verder ging op het spoor waarop de opleidingstrein voor de kerst even tot stilstand kwam. Jong PSV voelde zich ogenschijnlijk kiplekker en startte uitstekend, maar de stand bij rust (0-2) smaakte buitengewoon bitter. Ondanks een aantal prima kansen scoorden de beloften niet en het door corona geteisterde Go Ahead Eagles haalde wel twee keer de trekker over. Het ergste was dat de Jong PSV'ers zelf de rode loper uitrolden, met onder anderen centrale verdediger Luis Felipe in een negatieve hoofdrol. Hij moet nog veel progressie zien te boeken om in de toekomst bij de A-selectie een rol te kunnen vervullen.