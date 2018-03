Jong PSV-coach Dennis Haar: 'Heel trots op mijn groep'

De 0-3 zege van vrijdagavond op De Toekomst was een echte teamprestatie, zo vond hij. Jong PSV had tijdens het duel pech omdat Matthias Verreth en Jordan Teze met blessures uitvielen. De invallers Lennerd Daneels, Jaëll Hattu en later ook Joey Konings vingen de brokken uitstekend op. Met name de kwetsuur van Verreth zag er ernstig uit, maar Haar had na afloop nog geen nieuws over de Belg. Hij hoefde in ieder geval niet naar het ziekenhuis.

Leergierig

De trainer was heel content met het door Jong PSV neergezette resultaat. Met onder anderen de assistenten Twan Scheepers en Peter Uneken leidt hij dit seizoen het team, waarin de sfeer goed is. ,,Ik ben heel trots op mijn groep. Het zijn stuk voor stuk enorm leergierige kerels en ze werken elke dag keihard om iets te bereiken." Bij Jong PSV loopt een aantal contracten af. Onder anderen Bram van Vlerken en Joey Konings maken na dit seizoen een andere stap. Haar ging niet in op namen van spelers die het betreft en had ook niet gemerkt dat het tijdens het duel een rol speelde. ,,Nee, het komt uit de spelers zelf. Over contracten spreek ik niet. Dat is of aan de spelers of de technisch manager."