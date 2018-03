Jong PSV deelt flinke tik uit in Amsterdam en klopt Ajax-beloften

Jong PSV regeerde vrijdagavond op De Toekomst in Amsterdam. Waar Jong Ajax er een foutenfestival van maakte, kwam Jong PSV met een degelijk optreden. De ploeg van Dennis Haar verzuimde alleen om vaker te scoren. Jong PSV won uiteindelijk met 0-3, maar had zeker vijf of zes keer kunnen scoren.

Jong PSV kwam in een gelijkopgaande eerste helft aan de leiding. De Amsterdammers probeerden het mooie weer te maken, maar Jong PSV kreeg ook een aantal grote kansen. Onder anderen Marcel Ritzmaier, die weer goed stond te spelen, had het vizier niet op scherp. Dat gold wel voor Matthias Verreth, die via de binnenkant van de paal wist te scoren. Kort na rust viel de 20-jarige Belg met een op het oog zware blessure uit. Hij moest door twee leden van de technische staf van Jong PSV van het veld worden gedragen. Even daarvoor was ook centrale verdediger Jordan Teze met een blessure vervangen.

De vervangers deden het prima. Centraal in de verdediging bracht de vanaf het middenveld teruggezakte Laros Duarte voetbal van achteruit en in de duels stond hij zijn mannetje. Voorin wist invaller Lennerd Daneels zich ook goed te handhaven en hij manifesteerde zich door te scoren. De Belg werd voor de 0-2 bediend door ook een invaller: Joey Konings. Hij lette heel goed op bij het geven van de bal, omdat een andere ploegmaat in eerste instantie buitenspel stond. Voor Daneels gold dat niet en dus liet scheidsrechter Ruperti terecht doorspelen. Kort daarvoor had hij wel een goal van Cody Gakpo afgekeurd vanwege buitenspel.