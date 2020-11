Jong PSV doet niks onder voor Cambuur, maar krijgt wel lesje in effectiviteit

Zuur voor Jong PSV, dat opnieuw nipt onderuit ging tegen een van de topploegen in de Keuken Kampioen Divisie. Zowel tegen NAC en De Graafschap als nu tegen Cambuur leverde de ploeg een acceptabele prestatie. Trainer Peter Uneken had dit keer in zijn basisopstelling plek ingeruimd voor spits Yorbe Vertessen en daardoor was er voor rust de nodige druk naar voren. Zijn aanwezigheid geeft het team voorin extra stootkracht en bovendien is de 19-jarige Belg balvast.

Jong PSV kreeg een aantal kansen, onder meer via Cheick Touré. Zijn inzet in de eerste helft was echter niet overtuigend genoeg om Sonny Stevens te verschalken. Cambuur werd voor rust maar eenmaal gevaarlijk en had aanvankelijk ook na rust niet zoveel in de melk te brokkelen. Dat veranderde toen Issa Kallon de ban had gebroken en Maxime Delanghe kon passeren.



Van Eindhovense zijde was er daarna een tijdje niet veel offensieve druk meer. Er kwam nog wel een slotoffensief, maar echt grote kansen leverde dat niet meer op. Aanvaller Jeremy Antonisse maakte bij PSV in de slotfase nog zijn debuut in het betaald voetbal.