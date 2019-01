Jong PSV draait wedstrijd in Dordrecht knap om en wint verdiend

Na rust draaide het talentenelftal van Dennis Haar de zaak knap om. Vrijwel direct kreeg Jong PSV een penalty en Mauro benutte het buitenkansje vanaf de stip feilloos. De Braziliaan keerde terug na een korte periode waarin hij niet fit was. De gelijkmaker gaf de PSV-beloften vertrouwen en via Joël Piroe stond al snel de 1-2 op het bord. Hij kreeg de bal in het strafschopgebied in de voeten, draaide zich knap vrij en trof doel. FC Dordrecht kreeg tussendoor en daarna nog een paar kansen, maar had geen geluk of was slordig in de afwerking. Bo Breukers raakte nog een keer de paal en de afvallende bal kon door Jong PSV worden weggewerkt.