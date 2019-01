Jong PSV’er Daneels scoort na rush vanaf eigen helft: ‘Het was een beetje van alles’

,,Ik had niet echt veel afspeelmogelijkheden dacht ik en wilde het gewoon proberen door de benen van de keeper. Op trainingen was dit al een paar keer gelukt en ik wilde het nu ook laten zien in de wedstrijd. We wisten dat er na de 1-2 ruimte zou komen in de omschakeling en het is mooi dat het dan zo uitpakt”, aldus de vleugelaanvaller.

De 20-jarige Belg is al bezig aan zijn negende seizoen in Eindhoven en zijn contract loopt over een half jaar af. Maandag maakte hij zijn derde treffer in het betaald voetbal bij Jong PSV, waar hij niet altijd in de basis staat. ,,Dat is weleens lastig natuurlijk, maar ik probeer er zo goed mogelijk mee om te gaan. Ik wil zoveel mogelijk minuten maken en mezelf laten zien. We zullen de komende periode bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst.”