Jong PSV’er Tijn Daverveld: de trots van Wilbertoord

Reserve-aanvoerder Tijn Daverveld van Jong PSV is na elf jaar opleiding in Eindhoven dicht bij het einddoel. Hij hoopt langer te kunnen blijven bij PSV.

Natuurlijk is Tijn Daverveld de trots van het twaalfhonderd zielen tellende Wilbertoord, in de landelijke omgeving tussen Uden en Boxmeer. De 19-jarige verdediger van Jong PSV toont direct zijn bescheidenheid, als je hem dat voorhoudt. ,,Ik ben daar niet beroemd hoor, want in Wilbertoord kennen we elkaar allemaal", zegt hij . ,,Dat is het mooie aan een dorp, maar ik ben inmiddels ook gewend aan Eindhoven. Mijn vriendin woont hier in de buurt en af en toe ga ik nog naar mijn ouders."

Kneepjes

De verdediger heeft dit seizoen meestal een basisplek bij de PSV-beloften en kan veel leren van oud-topspelers zoals Ernest Faber, André Ooijer en Wilfred Bouma. ,,Na elf jaar in de opleiding heb ik natuurlijk een bepaalde basis, maar nu begint het eigenlijk pas echt. Dat soort mannen leren je de kneepjes van het vak en de slimmigheidjes, bijvoorbeeld bij spelhervattingen en hoe je staat. Of hoe je je tegenstander het moeilijk kunt maken. Het is mooi om het allemaal mee te maken, ook de wedstrijden met Jong PSV in grotere stadions in de eerste divisie. Je ziet soms hoe de tegenstander sterker wordt van het eigen publiek. Daar moeten wij ons goed tegen wapenen. Zelf raak ik er niet van in de war."

Halverwege vorig seizoen kwam Daverveld over vanuit PSV onder 19 en kon hij op ontdekkingsreis bij een goed draaiend Jong PSV. Het team hoorde toen bij de top van de Keuken Kampioen Divisie, maar heeft het dit seizoen lastiger. ,,We hebben veel spelers zien wegvallen, om meerdere redenen. Ook waren er de nodige blessures van ploeggenoten die we er heel goed bij hadden kunnen hebben. Voor mijn gevoel hebben we nu de goede lijn te pakken gekregen. De laatste wedstrijden geven vertrouwen."

Afdwingen

Jong PSV kan vanavond bij winst op hekkensluiter FC Dordrecht de staartzone in de eerste divisie achterlaten. Daverveld hoopt met goede prestaties een nieuw contract af te dwingen bij PSV of - als dat niet zou kunnen - ergens anders. ,,Ik heb het hier altijd heel goed naar mijn zin gehad en ben dankbaar voor alles wat ik gekregen heb. Mijn doel is nog altijd om bij PSV te slagen, maar dat geldt voor elke speler. Het mooie aan de opleiding hier is dat je ook elders prof kunt worden, als dat toch niet lukt."