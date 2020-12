Jong PSV finisht na ijzersterke start als een strijkijzer: ‘Toch trots op wat we laten zien’

,,Ik schaam me voor onze plek op de ranglijst", zei Jong PSV-verdediger Mees Kreekels gisteren na weer een nederlaag van zijn team. De beloften van PSV gingen maandagavond ook tegen de nummer twee van competitie, Almere City FC, nipt onderuit. In extremis, maar het hing in de tweede helft wel in de lucht. De ploeg gaat als nummer zestien van de Keuken Kampioen Divisie de winterstop in.

Almere City FC werd in de eerste helft op achterstand gezet, maar kon na een goal in blessuretijd alsnog met drie punten terug naar Flevoland (1-2). Jong PSV verloor eerder ook al van NAC, De Graafschap en Cambuur, maar telkens met het kleinst mogelijke verschil. ,,Wij hebben meer kwaliteit in de ploeg dan op dit moment uit de ranglijst blijkt", vond de Helmonder. ,,Na de winterstop wordt dat zeker zichtbaar."

De nederlaag tekende zich na rust af, maar kwam toch nog onverwacht. Doelman Vincent Müller keepte zijn beste wedstrijd tot nu toe in Eindhoven en leek Jong PSV te helpen aan een punt. In de slotfase moest hij alsnog capituleren, nadat hij van dichtbij was geklopt.

Uitmuntende keeper

Zuur voor Jong PSV en vooral voor de goalie, die zo zijn werkelijk uitmuntende optreden wat naar de achtergrond gedrukt zag worden. De beloften hadden in de eerste helft dapper en met aanvallende intenties de voorsprong verdiend, maar konden hun fysiek veeleisende spel niet volhouden. Ze gingen minutenlang als de brandweer en joegen bijna als gekken op elke bal. Almere kwam niet eens in de buurt van de goal, werd overdonderd en had geluk dat het ‘maar’ 1-0 stond. Die ijzersterke start moest de ploeg loslaten en uiteindelijk finishte Jong PSV als een strijkijzer.

Zonder beloning voelde het leven even zwaar en een aantal talenten lag na afloop eventjes verbitterd op de grond. ,,Wij speelden met een basis van gemiddeld 18,7 jaar oud", zei trainer Peter Uneken. ,,Almere is 25,7. Dat verschil merk je in het verloop van zo'n wedstrijd. Uiteindelijk vind ik dat wij nog beter met onze kansen moeten omgaan en in verdedigend opzicht kunnen verbeteren. Ik ben teleurgesteld in het resultaat, maar toch trots op het spel dat wij in deze competitie regelmatig hebben laten zien."

Bikkelen

Met bijvoorbeeld Emmanuel Matuta, Shurandy Sambo en ook Fodé Fofana stonden gisteren drie toekomstige eredivisiespelers op het veld. Of ze dat ook bij PSV worden, is natuurlijk afwachten. Feit is dat dit soort spelers een uitstekende opleiding bij het beloftenteam krijgt. Geen simpele potjes tussen A-junioren, maar bikkelen tussen gespierde spitsen op het tweede plan zoals Thomas Verheydt. Hij kwam gisteren na rust knap bovendrijven.

Volledig scherm Mees Kreekels in het shirt van Jong PSV. © BSR Agency