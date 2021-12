Jong PSV gaat in attractief duel met De Graafschap laat onderuit

Jong PSV heeft maandagavond geen punten overgehouden aan het duel met De Graafschap, een van de topteams in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Ruud van Nistelrooy kwam twee keer op voorsprong, maar kon die niet vasthouden en daardoor zat er niet meer in dan een 2-3 nederlaag. PSV-jeugdexponent Jasper van Heertum, nu uitkomend voor de Achterhoekers, velde kort voor tijd het vonnis over Jong PSV.

Voor rust kopte Fedde Leysen de Eindhovense beloften naar een terechte 1-0 voorsprong. In het slechte weer met een combinatie van natte sneeuw en koude miezer had Jong PSV het beste van het spel en Leysen (18) bekroonde dat met een kopbal uit een spelhervatting. Het was voor de Belg zijn eerste treffer als profspeler.

Jong PSV leek die stand tot de rust over de streep te trekken, maar liep kort voor tijd op een wel heel bizarre manier tegen de 1-1 aan. Ismael Saibari passeerde zijn eigen doelman Vincent Müller vanaf een meter of veertig, in een poging om de bal terug te spelen. Op het zompige veld werd de bal ogenschijnlijk door een pol opgetild en kreeg zijn schot ongewild extra vaart.

Attractief spel

Voor Jong PSV was het geen reden om bij de pakken neer te zitten en na rust bleef het team van Van Nistelrooy attractief spel op de mat leggen. Saibari raakte eerst de paal, Matthijs Tielemans daarna de lat en bij de volgende kans was het wel raak voor de beloften, waar ook de Canadees Simon Colyn zijn eerste goal in het Nederlands betaald voetbal maakte.

De Graafschap had kort daarvoor een grote kans gekregen, maar Hicham Acheffay kwam met een vuurpijl. Na de 2-1 van Colyn kwamen de Doetinchemmers toch weer terug, door een goal van Jonathan Opoku. Jong PSV was even niet alert en gaf kort voor tijd ook de 2-3 nog weg.

Bij de beloften maakte Richard Ledezma na een jaar blessureleed zijn rentree. De Amerikaan dwong nog een behoorlijke schietkans af, maar kon niet scoren. Ook Nigel Thomas keerde terug na een kwetsuur.

Opstelling Jong PSV:

Müller - Markelo Seelt Vos Leysen (70. Bahadir) - Saibari Kjølø Tielemans (73. Matuta) - Antonisse (46. Ledezma) Colyn (73. Thomas) Sealy

Volledig scherm Jong PSV steunde voor het duel met De Graafschap Emmanuel van de Blaak, die onlangs tegen een zware knieblessure aanliep. © Pro Shots / Marcel van Dorst