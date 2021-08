Jong PSV gaat tegen FC Eindhoven voor eerste seizoenszege, Sealy bij de selectie

video Uitgeruste Van Ginkel verwacht een kraker tussen PSV en Benfica: ‘Wij houden van aanvallen, zij ook’

17 augustus Uitgerust en vol vertrouwen blikte Marco van Ginkel (28) dinsdagavond vanuit het fraaie Estádio da Luz vooruit op de belangrijke wedstrijd tussen Benfica en PSV. ,,We hebben al best een lastige weg achter de rug, nu wacht nog één finale van twee wedstrijden. Ik voel veel vertrouwen in de groep.”