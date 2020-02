Jong PSV gaat voor goed seizoensslot, om te beginnen tegen TOP Oss

Met de laatste tien wedstrijden van het seizoen bijna in zicht is duidelijk dat Jong PSV dit voetbaljaar niet in aanmerking komt voor het linkerrijtje in de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdagavond wil de ploeg van trainer Peter Uneken tegen Top Oss wel proberen meer afstand te nemen van de staartploegen in de eerste divisie. Middenvelder Richie Ledezma is na een rode kaart nog geschorst en het team kampt met enkele blessures.

In punten gemeten is bij Jong PSV sprake van het slechtste seizoen sinds in 2013 de stap naar het betaald voetbal is gezet. Uneken heeft dit seizoen veel geduld gehad met zijn selectie en vindt dat de equipe het verbeterde spel van de afgelopen maanden niet voldoende heeft weten te vertalen naar punten. ,,Ook in de laatste week had er voor ons meer ingezeten en dan lijkt het soms alsof alles tegelijk komt”, zegt de coach.

Zowel tegen De Graafschap als FC Eindhoven nam de beloftenformatie vorige week een voorsprong, maar die werd niet tot het einde toe verdedigd. De Doetinchemmers hadden met 3-2 naar huis gestuurd moeten worden, maar kwamen met een 2-3 zege op De Herdgang goed weg. FC Eindhoven toonde na een 0-1 achterstand in het Jan Louwers Stadion veel strijdlust en kwam uiteindelijk via een onterecht toegekende goal op gelijke hoogte. ,,Dat zit dan ook niet mee”, concludeerde Uneken voor het duel met FC Oss van vrijdagavond. ,,Zij hebben een slechte generale achter de rug, maar daardoor zullen ze alleen maar gemotiveerd zijn om het tegen ons beter te doen.”



Verhuren



Het verhaal van Jong PSV in dit voetbaljaar is gekleurd door de afgelopen transferzomer. PSV besloot veel spelers te verhuren aan andere clubs en daardoor leverde het tweede team veel Keuken Kampioen Divisie-ervaring in. Met de nodige nieuwe spelers was de start moeizaam en na een tijdje trad verbetering op. Uneken vindt dat dat op het veld meestal te zien is, maar op de ranglijst niet. De laatste zes jaar had Jong PSV gemiddeld 38 punten verzameld na 26 duels en nu zijn het er slechts 21. PSV raakt daar niet van in paniek, omdat de hoofddoelstelling het opleiden van individuele spelers is en Jong PSV niet kan degraderen. Dat laatste gaat komend seizoen zeer waarschijnlijk veranderen, zodat er meer druk op de sportieve resultaten kan komen te staan.



Met een aantal doorgeschoven talenten en fitte kernspelers hoopt Uneken op een goed slot van het seizoen, te beginnen tegen TOP Oss. Vrijdagavond sluiten op De Herdgang onder meer keeper Yanick van Osch, verdediger Jordan Teze en aanvaller Noni Madueke vanuit de A-selectie (Madueke is nog geen officieel lid daarvan) aan. Samen met bijvoorbeeld middenvelder Mathias Kjølø, aanvaller Yorbe Vertessen en verdediger Shurandy Sambo zijn het spelers die Jong PSV naar een hoger niveau kunnen tillen. Eerder dit jaar zijn Ledezma, Madueke, Justin de Haas, Claudio Gomes en Tijn Daverveld al meegegaan naar het trainingskamp van PSV 1 in Qatar.

Een zege op TOP zal vrijdagavond nodig zijn om weg te komen bij de laatste ploegen in het betaald voetbal. Hekkensluiter Helmond Sport staat maar vijf punten achter op Jong PSV en Roda JC en FC Dordrecht maar twee punten. FC Oss is momenteel een concurrent die zeventiende staat en bij een zege over Jong PSV heen zal gaan. In eigen huis hebben de beloften dit seizoen niet eens zo'n slecht gemiddelde gehaald, met 16 punten uit 13 duels. In uitwedstrijden zijn maar 5 punten in net zoveel wedstrijden veroverd.

Jong PSV en FC Oss beginnen vrijdag om 20.00 aan hun duel, op trainingscomplex De Herdgang in Eindhoven.

Verwachte opstelling Jong PSV: Van Osch; Sambo, Teze, Soulas, Gloster; Schoonbrood, Kjølø, Gomes; Madueke, Vertessen, Ngonge

Punten Jong PSV na 26 duels in de Keuken Kampioen Divisie: