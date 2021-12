Jong PSV geeft af en toe voetballes, maar krijgt geen mandje op de haak

Uitblinken­de Doan wil het seizoen absoluut afmaken bij PSV: ‘Natuurlijk blijf ik hier’

Het tij is de laatste maanden aardig gekeerd voor Ritsu Doan (23), die woensdagavond weer eens van grote waarde was voor PSV. Met twee doelpunten gidste hij zijn ploeg voorbij Fortuna Sittard én naar de volgende ronde in beker. En dus is er van een vertrek in de winter absoluut geen sprake.

15 december