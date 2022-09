Jong PSV geeft diep in blessuretijd een zege op Roda JC weg

Jong PSV heeft zich na de afstraffing tegen TOP Oss van eerder deze week herpakt in de uitwedstrijd tegen Roda JC. De ploeg van Adil Ramzi nam dankzij een goal van Mohamed Nassoh de voorsprong, maar verliet het Parkstad Limburg Stadion toch met een kleine kater omdat in blessuretijd de 1-1 viel. Keeper Kjell Peersman zag er daarbij niet heel goed uit, omdat hij een bal verkeerd wegbokste.

Bemoedigend voor Jong PSV was dat de ploeg de 96 minuten daarvoor in staat was om geconcentreerd te verdedigen, iets wat er eerder deze week tegen TOP aan ontbrak. Keeper Kjell Peersman was daardoor tot de eindfase in staat om zijn doel schoon te houden en had ook eenmaal geluk omdat de lat redding bood.

Grip

Vooral na rust was Roda een ruime fase zeer dominant en bijna continu op de helft van Jong PSV te vinden, maar goals vielen er aanvankelijk niet. Jong PSV was voor rust wel een keer gevaarlijk geweest via een schot van Dante Sealy, maar had aanvallend weinig in te brengen. De beste fase van de ploeg was vlak voor de pauze, toen er ook wat grip op de wedstrijd ontstond. Een kwartier voor tijd hadden de beloften ook even zo'n periode en een inzet van Nassoh leek op dat moment goud waard, maar Dylan Vente besliste alsnog anders.

Compact

De ploeg van Adil Ramzi had behoudens Peersman geen spelers uit de A-selectie aan boord en oogde een groot deel van de wedstrijd compact. Roda JC had de bal, maar kon uit het overwicht weinig rendement peuren. Op basis van de hele wedstrijd was het punt voor de Zuid-Limburgers wel verdiend.

Opstelling Jong PSV:

Peersman - Comenencia Seelt Vos Leysen - Doudah (68. Priske Flyger) Nassoh (85. Kreekels) Tielemans - Sealy (68. Van Duiven) Colyn Antonisse (79. Babadi)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.