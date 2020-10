Jong PSV geeft overwinning tegen NEC in de slotfase nog weg

Niet veel te vrezen

NEC kreeg voor rust twee behoorlijke kansen, maar trof alleen de paal. Verder hield Jong PSV de zaak achterin behoorlijk dicht en ging het duel meestentijds gelijk op. NEC had de afgelopen twee duels in de Keuken Kampioen Divisie maar liefst tien keer gescoord en dat schiep verwachtingen in het Nijmeegse kamp. NEC kreeg echter weinig voor elkaar en stelde ook na rust lang teleur. Er waren een paar kansen, maar keeper Maxime Delanghe was daarbij eenmaal prima op zijn post. Jong PSV had niet eens zoveel te vrezen en kon ook zelf het duel beslissen, maar onder anderen Ismael Saibari wist het net twee keer niet te vinden. Na 84 minuten miste hij een opgelegde kans, waarmee hij het duel in het slot had moeten gooien. Beekman zorgde daarna toch nog voor een domper in het Eindhovense kamp.