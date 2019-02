Jong PSV geeft zege na prachtgoal Ihattaren in slotseconde weg

In de eerste helft hadden de Eindhovense beloften een zwaar overwicht. Ze kwamen niet tot een stortvloed aan kansen, maar hadden uit de ontstane mogelijkheden wel een keer moeten scoren. Roda JC schoot een keer op goal en dat was ook nog via een door Mario Engels benutte strafschop. Scheidsrechter Kooij legde de bal ogenschijnlijk te makkelijk op de stip nadat Armando Obispo een duel in het strafschopgebied van PSV onhandig verloor.

Debuut

In de rust wisselde trainer Dennis Haar twee spelers van Jong PSV. Mohammed Ihattaren kwam erin voor Mauro Júnior en Michal Sadílek voor Dante Rigo. Ihattaren liet zich na vier minuten meteen op een uitstekende manier zien. Hij stuurde een handvol verdedigers van Roda JC het bos in en scoorde door een bal in de kruising te schieten, vanaf een meter of zeventien. Het talent was ongrijpbaar voor Roda JC en stond even later ook aan de basis van de 2-1. Uit zijn vrije trap kon Zakaria Aboukhlal scoren. Hij is aan een heel sterke periode bij Jong PSV bezig en bekroonde deze door opnieuw op het scorebord te verschijnen.