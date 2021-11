Jong PSV geeft zege uit handen na sterke invalbeurt van Johan Bakayoko

video Olivier Boscagli vindt dat PSV de restverde­di­ging beter op orde moet hebben: ‘Ook verdedigen met elf spelers’

Tijdens de persconferentie van PSV daags voor het duel met AS Monaco was Olivier Boscagli kritisch op het aantal tegendoelpunten dat PSV de afgelopen periode moest incasseren. ,,Als je er telkens een of twee krijgt, is het alleen maar lastiger om iedere keer te winnen natuurlijk. We moeten onze restverdediging beter op orde hebben”, vindt hij.

3 november