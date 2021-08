Jong PSV heeft Markelo in Helmond meteen bij de ploeg, Canadese versterking bijna binnen

Peesjevee Podcast in aanloop naar PS­V-Benfica: ‘Discussie over Sangaré is bijna op het belachelij­ke af’

24 augustus Het spel van Ibrahim Sangaré was afgelopen week voer voor discussie. Voor de een is hij onmisbaar en de ander hekelt vooral de momenten waarop hij soms balverlies lijdt. Ook in de Peesjevee Podcast wordt zijn spel besproken, in aanloop naar het duel met Benfica van dinsdagavond.