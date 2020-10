Jong PSV hervat de competitie in Volendam: keeper Müller sluit weer aan

PS­V-directeur Toon Gerbrands komt met tiende en laatste boek: ‘Soms is alles wel eens waar’

10 oktober Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV presenteert komende week zijn tiende en laatste boek, dat inmiddels al te koop is. In ‘Soms is alles wel eens waar’ trapt de voorman van de Eindhovense club volgens de cover aan tegen 52 heilige managementhuisjes. Gerbrands (62) deelde in zijn negen eerdere werken al inzichten die hij tijdens zijn carrière als werknemer, coach en sportdirecteur heeft opgedaan.