Jong PSV hoopt met deze ‘ervaren’ beloften tegen FC Dordrecht de punten te pakken

Antonisse is weer fit nadat hij tijdens de competitiestart ontbrak met een blessure. De opstelling is nog niet bekend, maar de hiervoor genoemde zeven spelers zullen ijs en weder dienende in de basis starten.

Land

Of er voor Jong PSV nog versterkingen komen, is afwachten. De ploeg zit ogenschijnlijk niet al te ruim in de aanvallers en daarom wordt in Eindhoven op dit moment volop gespeurd. Eerder deze week sloot de talentvolle Tygo Land (16) vanuit sc Heerenveen aan, maar hij begint een treetje lager in Eindhoven. Voorlopig blijft hij nog even bij PSV onder 18.