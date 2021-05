Jong PSV is dit seizoen het beste beloftenteam van Nederland: ‘Heel tevreden over onze ontwikkeling’

,,We wilden heel graag het hoogst geklasseerde beloftenteam worden en dat is gelukt”, constateerde Uneken. ,,Ik vond het geweldig om te zien hoe iedereen meeleefde om dat gelijkspel over de streep te trekken. Een paar spelers die gewisseld waren hadden kramp, maar stonden gewoon vlak langs het veld mee te schreeuwen. Van zoiets kan ik enorm genieten.”

Van Nistelrooy

Uneken geeft na twee jaar het stokje door aan Ruud van Nistelrooy, die komend seizoen Jong PSV onder zijn hoede heeft. Na een moeizaam seizoen in het corona-jaar ging het dit jaar qua voetbal stukken beter en werden in de tweede seizoenshelft van voetbaljaar 2020-2021 ook goede resultaten geboekt. ,,Ik ben daar altijd wel in blijven geloven en ben heel tevreden over onze ontwikkeling”, zegt Uneken. ,,Het is mooi als het dan ook nog uitkomt. We nemen vanavond met een heel goed gevoel afscheid van het seizoen.”