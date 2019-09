Jong PSV is slachtoffer van eigen succes

Onervaren

Jong PSV is slachtoffer geworden van het succes van vorig seizoen, waarin de ploeg als derde eindigde in de Keuken Kampioen Divisie. De spelers waaierden massaal uit over PSV en andere clubs, meestal op huurbasis. Van de kern die een jaar geleden voor de winterstop speelde, was gisteren alleen de Fransman Maxime Soulas nog van de partij. De rest van de ploeg is nieuw en veelal onervaren in het betaald voetbal, wat zorgt voor een bijzonder moeizame start van het seizoen. Er is wel talent (onder anderen Richie Ledezma liet al mooie dingen zien), maar het levert Jong PSV nog te weinig op. Na de eerste acht duels heeft de ploeg nog maar vier punten. In geen van de zes vorige jaren dat Jong PSV in de eerste divisie speelde, ging het qua resultaten in wedstrijden zo slecht.