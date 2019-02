Jong PSV kan het niet bolwerken tegen FC Twente

PSV toont wel overle­vings­kracht, maar mist vorm en Lozano in goede doen

17 februari Het chagrijn was zaterdagavond in Friesland groot bij PSV. De ploeg van Mark van Bommel morst net als Ajax in de afgelopen weken punten alsof het een lieve lust is. De zonnige winter in Eindhoven is voorlopig wel verdreven, na drie stevige depressies in Emmen, Utrecht en Heerenveen.