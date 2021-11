Jong PSV kan ondanks blessures met sterke troeven naar MVV

Roger Schmidt looft de dribbels van Ibrahim Sangaré, de drive van Mauro Júnior en het spel van de andere nieuwelin­gen

Een eenvoudige overwinning van PSV op Vitesse, zaterdagmiddag? Trainer Roger Schmidt van de Eindhovenaren vond dat een te makkelijke conclusie, na de 2-0 zege in het lege Philips Stadion. ,,Nee, het was geen gemakkelijke winst. Wij speelden met veel focus en concentratie en gaven voor rust vrijwel niets weg. Daarbij maakten we twee hartstikke mooie goals.”

20 november