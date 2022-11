Jong PSV kan voorsprong niet vasthouden en moet in extremis een nederlaag slikken bij De Graafschap

PSV neemt vanuit Noorwegen deze vijf pluspunten mee naar de topper tegen Ajax

Winnen van Bodø/Glimt was donderdagavond niet het grootste probleem voor PSV, dat in de eigen Europa League-poule de groepswinst nipt misliep. Met dertien punten en een uitstekend doelsaldo in de achterzak gaat PSV medio februari naar de tussenronde van de Europa League. Iets waar de financieel directeur van PSV blij van wordt, want de club had maar acht punten in de groepsfase begroot voor de jaarrekening.

4 november