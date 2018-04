Jong PSV-keeper Yanick van Osch bezorgt 'de mandjesman' een saaie avond

Voor het derde jaar op rij stond Yanick van Osch (21) vrijdagavond namens Jong PSV in de goal in het Rabobank IJmond Stadion. Net als vorig seizoen hingen er naast het veld bij Telstar geen vismandjes aan de daarvoor bestemde ijzeren paal.

Bij de traditieclub wordt op die manier de score bijgehouden en door het ontbreken van treffers hoefde de bij Telstar op handen gedragen mandjespaal-bewaker Jeroen Schoonakker niets te doen. Logisch dus dat de Bossche goalie van de PSV-beloften na afloop een van de meest tevreden mannen in het onderkomen van Telstar was.

Van Osch was de uitblinker aan PSV-zijde en redde zijn club tot drie keer toe uitstekend. Het moet gezegd dat Telstar niet alle aanvallen goed uitspeelde, maar de keeper pakte met zijn acties zonder twijfel een punt voor de ploeg. Andersom had Jong PSV, met name via Nikolai Laursen, ook kansen om het duel te beslissen. De Witte Leeuwen bleven achterin eveneens overeind en daarmee ontstond de terechte uitslag.

Zekerheid

Een 0-0 die het aanzien best waard was, zag ook Van Osch voor zich. ,,We hebben allebei kansen gehad om de wedstrijd te beslissen, maar dat nagelaten. Dan is een gelijkspel denk ik een goede afspiegeling van de verhoudingen", zei de doelman na afloop. ,,Ik heb een goed gevoel over mijn eigen prestatie. Het ging lekker. De laatste maanden heb ik weer meer wedstrijden gekeept en ik voel dat ik baat heb bij ritme. Het voelt gewoon alsof je met meer zekerheid in de goal staat." De sluitpost keepte een uitstekende partij, terwijl hij onlangs slecht medisch nieuws kreeg. ,,Ik kamp met een liesbreuk en daar moet iets aan gebeuren. Op dit moment heb ik er totaal geen last van en kan ik gewoon keepen. Na het seizoen wordt het opgelost en ben ik er waarschijnlijk een paar weken uit."

