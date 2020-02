Jong PSV-keeper Yanick van Osch is voor een keer een beetje tevreden na een nederlaag

Ondanks een zure 2-3 nederlaag tegen de promotie-kandidaat kon er bij de beslijkte goalie toch nog een kleine glimlach af. ,,Ik sta hier door de nederlaag met een beetje dubbel gevoel, maar iedereen zal begrijpen dat ik ook heel blij ben dat ik weer kan keepen. Als je veertien maanden geen wedstrijden kunt spelen, is het mooi om er in ieder geval weer bij te zijn. We hadden vanavond alleen wel moeten winnen”, vond hij. ,,Maar voor een keer ben ik toch een beetje tevreden na een verloren wedstrijd.”



Van Osch lag er lang uit na een kruisbandblessure. Meer dan een jaar geleden keepte hij zijn laatste wedstrijd voor Jong PSV, tegen Almere City FC. De 22-jarige goalie kon zelf niet zoveel aan de nederlaag tegen de Doetinchemmers doen. ,,Normaal kan ik zo'n bal nog wel eens blokken”, zei hij over de winnende 2-3 van Branco van den Boomen. Ook de andere tegengoals waren moeilijk te stoppen. Kort voor de winnende treffer van De Graafschap liet Amar Catic voor bijna open goal dé kans op 3-2 liggen voor Jong PSV. Van Osch: ,,We hebben de kansen gehad om het af te maken en moeten dat ook doen. Ik denk dat het een goede wedstrijd van ons was, maar als je met lege handen staat voelt het nooit goed. Nou vooruit, voor mij dan toch een beetje vanavond.”