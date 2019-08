Jong PSV komt knap terug in Almere, maar verliest toch

Jong PSV kwam amper bij de goal van het team uit Flevoland en leek op weg naar een flinke afstraffing. Halverwege de eerste helft kregen de Eindhovenaren wat meer grip op de wedstrijd en was het niet langer eenrichtingsverkeer. Net na rust viel vrijwel uit het niets een goal omdat Joël Piroe een vrije trap van een meter of dertig afstand raak schoot. De bal glipte door de handen van keeper Joshua Smits, die kort daarna ook een goal van Amar Catic moest toestaan. Hij scoorde fraai en Jong PSV kreeg daarna zelfs nog een kans op de 2-3 via Robin Schoonbrood. De thuisploeg was ook meerdere malen gevaarlijk en wist uiteindelijk via Thomas Verheydt te scoren. Hij kopte Almere City FC naar de zege, omdat hij niet werd aangepakt door de defensie van Jong PSV.