Jong PSV komt met een keurig resultaat thuis uit Tilburg en doet Willem II pijn

Voor rust was Jong PSV vooral via nieuweling Sávio gevaarlijk. De Braziliaan speelde maar 45 minuten mee, zodat hij zaterdag kan aansluiten bij PSV-FC Emmen. Sávio stichtte met schoten behoorlijk wat gevaar en was dicht bij de openingstreffer, maar zag zijn inzet van de lijn gehaald worden. Willem II werd in het tweede deel van de eerste helft sterker, maar wist dat niet om te zetten naar een grote hoeveelheid kansen.

Volwassen tegenstander

Willem II kwam snel terug omdat Svensson gebruik kon maken van wanorde in de defensie bij Jong PSV, waar meerdere spelers een inkomende bal slecht taxeerden. Daarna kregen beide ploegen nog kansen, in een duel waarin vooral de beloften van PSV tot de slotfase verrasten. Jong PSV zakte niet in en probeerde met een aanvallende spelopvatting om tot kansen te komen, iets wat een aantal keren lukte. In de eindfase was Willem II wel sterk en kwam er nog een slotoffensief, maar het lukte de Tilburgers niet meer om te scoren. In de eindfase was ook centrale verdediger Jenson Seelt bij PSV. Daarnaast had Kjell Peersman nog een sterke redding in huis in de slotseconden van het duel.