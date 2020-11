Jong PSV komt ondanks 18 afwezige spelers gewoon in actie tegen FC Den Bosch: ‘Er het beste van maken’

Bubbel

Trainer Peter Uneken probeert met zijn spelersgroep het beste te maken van de situatie, tegen een ploeg die ook elf spelers mist. FC Den Bosch kent dus ook een allesbehalve eenvoudige voorbereiding. ,,De situatie is niet eenvoudig”, zegt Uneken. ,,Toch gaan we er het beste van maken. We hebben een aantal gretige jonge spelers bij de selectie en een aantal van hen kan debuteren in het betaald voetbal. Met deze omstandigheden zullen we op dit moment moeten omgaan, hoe lastig het ook is. We zien het als een uitdaging om toch zo goed mogelijk voor de dag te komen en hebben nog altijd een aantal spelers over die wel ervaring hebben.”