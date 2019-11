Jong PSV krijgt met De Graafschap-uit stevige klus in sfeervolle ambiance

Bij PSV staat voetbal op 1, 2 en 3, maar pakt de website nu even de prijzen

19:01 Voetbal staat bij PSV op een, twee en drie. En eigenlijk ook op vier, vijf en zes, zo zegt directeur Toon Gerbrands vaak als het gaat over de speerpunten van de club. Dat betekent natuurlijk niet dat andere of ondersteunende diensten geen kwaliteit hoeven te leveren of dat de club de rest laat versloffen. PSV is daarom trots dat de eigen website dinsdag een grote landelijke onderscheiding in de wacht wist te slepen, zo zegt manager marketing en media Damian Bott in een reactie tegen het ED.