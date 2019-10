Jong PSV krijgt met NEC-uit direct pittige opdracht in nieuw blok: ‘We kunnen iets verwachten’

De coach vindt dat zijn ploeg al in de nodige wedstrijden goed spel heeft laten zien en dat dat ook in De Goffert moet kunnen. Vorig jaar eindigde dat duel in 4-4 en was sprake van een waar spektakelstuk. Wel was toen bijvoorbeeld Bart Ramselaar van de partij en Jong PSV heeft nu een sterk vernieuwd en minder ervaren elftal. ,,De aanhang in Nijmegen is fanatiek en van zo'n entourage moet je als speler kunnen genieten”, vindt Uneken. ,,Het is aan ons om ervoor te zorgen dat we in die sfeer goed overeind blijven. We weten dat we van NEC in de beginfase iets kunnen verwachten en wij zullen daar iets tegenover moeten zetten.”