Jong PSV krijgt op eigen veld klop van hekkensluiter FC Dordrecht

Jong PSV heeft vrijdagavond in eigen huis tegen hekkensluiter FC Dordrecht de punten ingeleverd. Op De Herdgang eindigde het duel in de Keuken Kampioen Divisie in 0-1 en kwam Jong PSV met een erg pover optreden. In de eerste helft velde Jari Schuurman het vonnis en werd Jong PSV in de counter geslacht.

Aan beide kanten waren er daarvoor en daarna wel kansen. FC Dordrecht had in de beginfase al op de paal geschoten en topscorer Cyril Ngonge kreeg namens Jong PSV nog een behoorlijke kans. Hij schoot echter net over de kruising van het doel van de tegenstander, die tot vrijdag nog maar acht punten had verzameld en nu dus op elf punten is gekomen.

Jong PSV kreeg nog een paar kansen, maar een stortvloed aan mogelijkheden was er zeker niet. Ook FC Dordrecht kwam er nog een enkele keer uit, maar hield de voorsprong vast. In de absolute slotfase was er nog een schietkans voor Richard Ledezma, maar zijn inzet ging over. Het slotoffensief leverde niets op.