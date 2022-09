Jong PSV krijgt tegen TOP Oss versterking vanuit de A-selectie, onder anderen Sávio heeft speeltijd nodig

Bejubelde Simons schiet stokoud record van Van der Kuijlen uit de PS­V-boe­ken: ‘Móét van mezelf presteren’

Of Xavi Simons zichzelf verrast heeft in zijn eerste weken als speler van PSV? Met zes doelpunten in vier eredivisieduels heeft het publiek in het Philips Stadion hem in de armen gesloten, zeker ook na zijn glansrol tegen FC Volendam (7-1). ,,Ik had wel bepaalde verwachtingen, maar ik geniet vooral.”

